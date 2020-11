Diretta Torino-Lazio ore 15: come vederla in tv e formazioni ufficiali

TORINO - Un match fondamentale per il Torino contro la Lazio. Servono punti per ritrovare fiducia e vittoria. Il tecnico Giampaolo in conferenza stampa ha ammesso: “Dobbiamo garantirci una risalita costante, anche se a piccoli passi: la squadra ha bisogno di uno step alla volta per ritrovare autostima e certezza”. La formazione arriva dal 3-3 in campionato con il Sassuolo e dal 3-1 rifilato al Lecce in Coppa Italia. Dall’altra parte ci saranno i biancocelesti di Inzaghi, che in conferenza non ha parlato. La Lazio ha vissuto giorni difficili tra positivi al Coronavirus e l’impegno europeo con il Bruges. Il tecnico laziale ritrova qualche elemento importante. E c’è una statistica che lo premia. È l’allenatore della Lazio che ha vinto più partite contro il Torino in Serie A: quattro sulle otto totali (2N, 2P), comprese le ultime due.