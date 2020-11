Torino, Giampaolo: "Questa partita 15 giorni fa l'avremmo persa"

TORINO - Un pari senza gol, ma soprattutto senza tiri in porta per il Torino. I granata, contro il Crotone, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 casalingo: "Immaginavo che saremmo arrivati stanchi a questa gara dopo cinque gare in due settimane - ha ammesso mister Marco Giampaolo nel post gara -. Conoscevamo la situazione dei nostri giocatori e volevamo cercare di fare 95 minuti senza perdere risorse. Per le condizioni che c'erano abbiamo fatto una gara intelligente, molto tattica, e secondo me non si è fatto male. Quindici giorni fa questa partita l'avremmo persa, ma siamo riusciti a rimanere in gara, compatti e senza bruciare troppe energie. Mancava brillantezza, per questo voglio sottolineare l'intelligenza dei miei calciatori" ha chiosato Giampaolo.

TORINO-CROTONE 0-0: LA CRONACA