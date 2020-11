Torino, Giampaolo in bilico e tre partite da brividi dopo la sosta

TORINO - Una palla che spiove dall’alto e incoccia sul palo interno come quella crossata l’altro ieri da Gojak, nove volte su dieci rimbalza dentro la porta oppure incoccia sulla schiena del portiere - in questo caso Cordaz - e s’infila in autogol. Ma diciamoci la verità: se il Toro avesse battuto il Crotone in quel modo, l’avrebbe davvero rubacchiata. Cosa che nel calcio ci sta, per carità: basti ripensare a come la Lazio aveva fregato i granata la domenica precedente. Di sicuro, però e in ogni caso, nemmeno una vittoria del genere avrebbe dissolto le perplessità e i timori sul futuro del Toro targato Giampaolo. Certo, avrebbe fatto (molto) bene alla classifica e conseguentemente al morale, consentendo di abbandonarsi a una pausa più serena fra le mura del Filadelfia. Invece, adesso, c’è poco da rilassarsi, anzi. Perché se è vero che il trittico dei 7 giorni - dalla Lazio al Crotone passando per il recupero di Marassi col Genoa - ha prodotto quattro punti e qualche progresso sul piano del gioco, contro due squadre teoricamente abbordabili e una di livello medio-alto, le tre avversarie che attenderanno il Toro alla ripresa del campionato saranno, sempre sulla carta, di tutt’altro spessore: l’Inter candidata allo scudetto e affamata di riscatto; la Sampdoria che alterna exploit a passi falsi ma ha comunque già raccolto dieci punti; la Juventus che sembra ancora assopita nel recepire il linguaggio di Pirlo ma che resta la vincitrice degli ultimi 9 scudetti, schiera come terze scelte giocatori che in granata sarebbero titolari fissi e non perde un derby (peraltro quando stava già in vacanza) da quando c’era ancora Renzi presidente del Consiglio.

