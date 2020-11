Toro, sarà Conti a sostituire Giampaolo

TORINO - In Liguria è nato e, tra mare e focaccia, si è anche affermato. Con la maglietta rossoblù del Genoa ha assaporato il profumo del grande calcio pur senza morderlo, prelevato dalle giovanili dell'Entella e poi liberato verso un lungo peregrinare da abile centrocampista in cui per tre volte ha festeggiato la promozione dalla C2 alla C1 con Francavilla, Fano e Ravenna. E con quest'ultima anche una in B. Con la tuta blucerchiata della Sampdoria, invece, ha vissuto da vice allenatore il momento più aulico della sua carriera, con la qualificazione ai preliminari della Champions League 2010/2011 a fare il paio con la cavalcata sulla panchina della favola Chievo, condotta fino all'allora Coppa Uefa qualche stagione prima.

Torino, per la regia Vagnati pensa ad Arambarri

Liverpool Echo: "Bremer del Torino piace a Klopp"