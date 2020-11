TORINO - Seduta pomeridiana di allenamento per il Torino che al Filadelfia prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato, contro l'Inter, in programma domenica a San Siro. Dopo una fase di attivazione muscolare la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Per la giornata di domani, il programma prevede la sessione di rifinitura mattutina, a seguire il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita.