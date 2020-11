Toro, il vantaggio inutile: quanti punti persi

TORINO - È forse peggio di una sconfitta per tre reti a zero che almeno non lascia l’amaro in bocca dell’illusione coltivata e tradita, questa perseveranza granata nell’effettuare sorpassi timidi e quasi mai determinanti. Si ferma all’eccezione di Marassi, un Toro che sappia portarsi in vantaggio e bene o male gestirlo per conquistare i tre punti. Almeno a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ora sorprendentemente secondo e affrontato alla pari dai granata, il crollo si è arrestato sul 3-3, ma prima contro Atalanta e Cagliari, quindi incredibilmente con la Lazio e appena l’altro ieri con l’Inter, sono arrivate soltanto sconfitte, nonostante il vantaggio. È il dibattuto problema di testa, quella fragilità germogliata all’inizio della scorsa stagione, fiorita nella serie terribile che ha raggiunto il punto massimo a Lecce (con l’esonero di Mazzarri) e che né la società, né il tecnico, né lo spogliatoio ha saputo più sradicare.

