Torino, Zaza e Bonazzoli puntano l'Entella: attacco da riscatto

TORINO - Arriva l’occasione per la conferma, la scintilla da alimentare per poi accendere un fuoco e scaldare una tifoseria che nei suoi confronti è sempre rimasta tra il tiepido e il freddo: Simone Zaza ha davanti a sé spalancate le porte della titolarità, per la sfida di questo pomeriggio (ore 14) contro l’Entella. Una circostanza che si è determinata per meriti propri, oltreché che per situazioni contingenti. A questa seconda voce appartengono gli infortuni che hanno bloccato Belotti e Verdi. Zaza a Milano si è guadagnato l’opportunità di avere una conferma, in Coppa. Per larghi tratti del primo tempo di San Siro il centravanti lucano si è mosso bene, trovando più volte lo spazio per concludere, ma allo stesso tempo mancando di cattiveria, al momento della finalizzazione. Finché al 47’ non ha trovato la spinta e il giro giusto per sorprendere Handanovic (un gol al quale si è poi aggiunto quello di Ansaldi su rigore, per un doppio vantaggio che i granata non hanno saputo gestire finendo sommersi da quattro reti).