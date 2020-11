Torino, Belotti pronto al rientro: ballottaggio Zaza-Bonazzoli

TORINO - Un gol a testa, in rapida e letale successione. Per azzerare le già modeste velleità della Virtus Entella e consegnare al Torino il pass per gli ottavi di Coppa Italia, certo. Ma soprattutto per lanciare un chiaro messaggio al tandem Giampaolo-Conti e, di conseguenza, anche una candidatura in vista della sfida contro la Sampdoria di lunedì. Già, perché le notizie in uscita dal soleggiato primo pomeriggio al Grande Torino di ieri sono in realtà tre. Due arrivano direttamente dal campo e portano la firma di Simone Zaza e Federico Bonazzoli , schierati insieme come terminali del 3-5-2 granata e insieme andati a segno.

Ma la terza giunge a caldo dalla sala stampa, dove Conti nel post-partita offre confortanti aggiornamenti sulle condizioni di capitan Belotti: «Andrea sta bene, lo stiamo ricaricando per la sfida alla Sampdoria: sarà il nostro fiore all'occhiello nella prossima partita», la promessa del vice di Giampaolo. Una lieta notizia per tutto l'ambiente, aggrappato anche a questo successo nel quarto turno di Coppa Italia per alimentare quella fiducia che – di fronte all'attuale classifica in campionato – stenta a decollare. E un chiaro monito ai due goleador di giornata: lunedì

ci sarà spazio soltanto per uno, aggiungendo per altro al ventaglio di soluzioni anche quel Verdi che sta lavorando al Filadelfia per smaltire la noia muscolare alla coscia destra patita durante il primo tempo domenica a San Siro. Segnali incoraggianti, in questo senso, arrivano in particolar modo da Zaza, e non è certo la prima volta da quando è cominciata la sua avventura in granata. [...]

