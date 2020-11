TORINO - "Classe 1911, Franco ha vissuto la storia granata fin dagli albori e per oltre un secolo ha gioito e sofferto per il colori del suo cuore. Ai tre figli, ai quattro nipoti e ai sei pronipoti l'affettuoso abbraccio di tutto il mondo granata". È la nota ufficiale del Torino che commemora la scomparsa di Franco Boggio. Il presidente dl Torino Urbano Cairo e tutto il club partecipano al dolore della famiglia Boggio per la morte del più longevo tifoso del Toro.