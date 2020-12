Cairo: "Credo in Giampaolo, non lo esonero. Belotti? Vogliamo tenerlo"

TORINO - "Abbiamo molta stima, fiducia e apprezzamento in Andrea Belotti: l'obiettivo è quello di tenerlo. Ora parleremo di prolungamento, questa è la nostra idea e ci stiamo lavorando con Vagnati": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni del 'La politica nel Pallone' su Rai GR Parlamento. Il contratto dell'attaccante granata scade nel 2022. "Sicuramente aver subito qualche rimonta una dopo l'altra ha dato un po' di preoccupazione: i gol della Juve sono stati in fotocopia, vanno analizzati bene e non si possono prendere": il presidente del Torino, Urbano Cairo, analizza il momento della formazione di Marco Giampaolo. "Ora sembra di vedere tutto nero, è proprio adesso che bisogna metterci qualcosa in più per far tornare le cose positive - ha continuato il patron granata - e ho fiducia che la situazione possa migliorare: non ho mai pensato di esonerare il mister, credo moltissimo in lui e nel suo lavoro".