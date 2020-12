Torino, Vagnati furioso: "Errore clamoroso l'espulsione di Singo"

ROMA - "L'espulsione di Singo? Lascia senza parole, è un dato oggettivo, non è una mia posizione: un'espulsione al 13' Le spiegazioni all'arbitro? Che spiegaziono dovremmo avere? E' un errore. Se fosse stata un'espulsione diretta sarebbe potuto intervenire il Var". Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è intervenuto a Sky dopo la gara con la Roma: "E’ un errore, mi dispiace. Andrebbe rivisto il regolamento. Il VAR interviene in caso di espulsione diretta e non per doppia ammonizione.. Siamo penalizzati clamorosamente. Non è la prima volta. E’ un errore chiaro che ci lascia in dieci. L'assistente era a cinque metri, non era nemmeno fallo, quindi non è ammonizione. Senza contare il gol sul fallo di Belotti… E Mancini fa un intervento falloso prima del gol di Mkhitaryan. Belotti è il calciatore con più falli subiti del nostro campionato. Mi sembra evidente che Mancini già ammonito fa un fallo da ammonizione. Non è una questione di recriminare, soprattutto la situazione di Singo lascia molto rammarico. Porti la squadra in ritiro e sembriamo una squadra inerme ma non è così"