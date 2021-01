Torino, Giampaolo: "Compromessa nel primo tempo, stavamo a guardare"

MILANO - "Stasera ho visto un passo indietro nel primo tempo, con poca personalità e poco spirito di iniziativa. Meglio nel secondo tempo, ma era già compromessa nonostante la buona reazione. Abbiamo anche cercato di riaprirla, senza riuscirci, ma quanto meno abbiamo fatto qualcosa in più". Marco Giampaolo ha analizzato così la sconfitta 2-0 del Torino in casa del Milan, ai microfoni di Dazn. "Il ritorno alla difesa a quattro? Non è un discorso di tre, quattro o cinque, la squadra ha fatto ottime partite anche contro avversari forti, oggi siamo stati spenti nel primo tempo e non ci siamo presi responsabilità con il pallone, nella ripresa magari ci siamo scrollati di dosso qualche preoccupazione che comunque non dobbiamo avere - ha spiegato il tecnico granata -. Belotti? È un giocatore generoso che ha nelle sue caratteristiche il voler partecipare al gioco, ma è chiaro che se lo inneschi sulla profondità diventa un casino, penso serva fare un passaggio in più. Non è necessario buttarla avanti, le corse devono essere brevi, noi abbiamo il vizio di fare un passaggio in meno".