Torino, tutto su Kouame e si aspetta Lobotka

TORINO - Stop and go: l’impegno di Coppa Italia non ha ovviamente precluso a Vagnati la possibilità di continuare a muoversi nel tentativo di produrre il primo acquisto della sessione invernale di mercato. Ma è dopo aver messo in archivio l’ottavo di finale contro il Milan, che dal ds è doveroso attendersi una decisa accelerata. Lo impone la necessità di non vedersi soffiare gli obiettivi dalla concorrenza, e parimenti se non a maggior ragione una classifica che ora come ora vedrebbe nuovamente il Toro relegato in Serie B (il quartultimo posto, occupato da Cagliari e Genoa, dista due punti). Tra i primi appuntamenti che Vagnati ha in calendario ci sarà quello con la Fiorentina (impegnata oggi in Coppa contro l’Inter) per Kouame. L’entourage del giocatore, nonostante il rallentamento imposto alla trattativa da parte del club viola, continua a dirsi fiducioso circa il buon esito dell’operazione. Prima, però, a Prandelli dovrà essere consegnato un attaccante, visto che all’eventuale partenza dell’ivoriano si legherebbe quella, già concretizzata, di Cutrone che è rientrato al Wolverhampton.