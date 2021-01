Torino, Giampaolo: "Siamo rimasti senza margini di errore"

TORINO - Il Torino continua a non trovare la vittoria in casa: contro lo Spezia la formazione di Giampaolo non è riuscita a scardinare lo 0-0. Queste le parole dell'allenatore a Sky Sport: "E' un risultato negativo. Noi non facciamo la partita, siamo bravi a farla addosso agli altri. In 11 contro 10 avremmo dovuto fare di più, ma siamo stati poco lucidi. Abbiamo provato a creare superiorità nelle varie zone di campo, ma faticando sempre. Non abbiamo manco avuto un pizzico di buona sorte". L'andamento dei piemontesi quest'anno è pessimo: "Lo 0-0 di oggi, sommato alla classifica, ci mette in difficoltà. La squadra è migliorata rispetto a inizio stagione. Questo pareggio crea tristezza perchè avevamo l'obbligo di vincere. Era la quinta partita in tredici giorni, ci arriviamo sempre col fiato corto: giochiamo una partita ogni 2 giorni e mezzo ma sempre approcciandole in modo non capillare. Se giudichiamo il risultato in base della classifica è normale che vediamo tutto nero".