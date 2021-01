Toro, Nicola è pronto: Giampaolo sta per essere esonerato

TORINO - Come già preannunciato su Tuttosport in edicola oggi, nella notte tra sabato e domenica, dopo il penoso pareggio con lo Spezia, Cairo e Vagnati hanno ulteriormente riconsiderato la situazione e la posizione di Giampaolo, giungendo alla conclusione che l’esonero sia inevitabile. Tra i candidati che erano in lizza, ora tutto converge sulla figura di Davide Nicola, già dato da Tuttosport in pole position. In questi minuti il tecnico piemontese, tifoso granata fin da bambino e autore del gol promozione nel 2006 nel Toro di Cairo, starebbe risolvendo il contratto che lo lega al Genoa sino al 30 giugno, condizione necessaria per poi legarsi al club granata.