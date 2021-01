Torino, per Zaza spunta anche il Benevento

BENEVENTO - Benevento 21, Torino 13: 8 punti di differenza. Alla vigilia del campionato, nessuno avrebbe azzardato un simile pronostico quando quasi metà torneo è stato riposto in soffitta. Alla loro seconda apparizione nella massima serie, i giallorossi hanno già posto abbondante fieno in cascina, lo stesso bottino raccolto in tutto il campionato 2017/18. Il Toro, invece, arranca, sbuffa, staziona penultimo in classifica.

Appuntamento delicato

Appuntamento delicato per entrambe, quindi. Il Benevento non può cullarsi sugli allori, deve tornare a muovere la classifica. Per l’ennesima volta, però, Inzaghi sarà limitato nelle scelte: gli mancherà ancora Schiattarella, il perno del gioco, ma in attacco è emergenza acuta. Moncini è out da tempo, Marco Sau paga con due turni l’espulsione di Crotone dalla panchina, in forte dubbio Insigne. Restano Lapadula e Caprari, oltre all’ex Iago Falque che i 90’ nelle gambe non li ha. In quanto al mercato, il Benevento non ha perso tutte le speranze per Pinamonti; in alternativa, Lasagna, Eder oppure Zaza. In difesa, l’americanino Bryan Reynolds deve risolvere prima il problema del passaporto, pur se ad insidiare Benevento e Juve provano Roma e Bruges.

