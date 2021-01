Torino, confermato l'affaticamento muscolare per Nkoulou

TORINO - Il Torino ha proseguito la preparazione in vista della trasferta di Benevento di venerdì sera con una seduta d'allenamento pomeridiana, la seconda diretta dal neo tecnico Davide Nicola. Sessione tecnico-tattica terminata con una partita a tempo e campo ridotti per il gruppo granata, che domani sosterrà un allenamento mattutino prima di partire dopo pranzo per il ritiro pre gara. Sul fronte dei singoli, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Nicolas Nkoulou hanno confermato l’affaticamento muscolare all’ileo-psoas di destra: le condizioni del difensore verrano monitorate giornalmente.