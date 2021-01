Nicola: "Non era facile riprenderla, vuol dire che il Torino ha carattere"

BENEVENTO - "Sono così stravolto? Ma no, sono la voglia e il piacere di guidare questa squadra, a fronte di una partita non noiosa". Così Davide Nicola, a Sky Sport, dopo il pareggio 2-2 riacciuffato in casa del Benevento all'esordio sulla panchina del Torino, grazie ad una strepitosa doppietta di Simone Zaza. "Tecnicamente e caratterialmente sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, ma ci sono tante cose da migliorare ancora. In tre giorni ho chiesto disponibilità e un gruppo che abbia alchimia che possa scaldare i cuori nostri e della nostra gente - ha detto il tecnico granata -. Non era facile riprendere una gara andata sul 2-0 e i dati non mentono mai: otto occasioni da gol non sono poche e i ragazzi sono stati attenti su quella che era stata la preparazione, cioè la capacità di modificarsi a livello tattico utilizzando poi i giocatori più qualitativi. Mi ripeto, non era facile riprenderla, vuol dire che c'è del carattere".