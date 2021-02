Torino, altro giocatore positivo al Covid: ora sono otto

TORINO - In casa Torino è caos Covid: sale a otto il conto dei calciatori granata positivi al Coronavirus. La società, attraverso una nota ha infatti comunicato che "dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento".

L’Asl 1: Il Covid del Toro è la variante inglese

Torino, è caos Covid

Il computo totale del gruppo squadra sale dunque a 10, includendo anche i due positivi dello staff granata. "Si va avanti a monitorare la situazione e si continua con le disposizioni già date", afferma il dg dell'Asl di Torino Carlo Picco confermando la nuova positività. Intanto è stata ufficialmente rinviata la gara in programma per stasera contro il Sassuolo, mentre nelle prossime ore dovrebbe essere presa una decisione per Lazio-Torino, in programma all'Olimpico di Roma martedì 2 marzo alle 18.30. Ancora sospesi gli allenamenti al Filadelfia. La situazione Covid in casa granata si fa sempre più complicata.