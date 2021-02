Coronavirus, Torino: altro stop agli allenamenti

TORINO - Il Torino ha reso noto che "su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, anche oggi la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento. Per tutto il gruppo squadra previsti in data odierna nuovi controlli con il tampone molecolare". La squadra di Nicola ieri sarebbe dovuta scendere in campo nell'anticipo casalingo contro il Sassuolo, ma la partita è stata rinviata a causa delle tante positività che hanno colpito il gruppo squadra granata. Per lo stesso motivo è da considerarsi a forte rischio anche l'anticipo di martedi' in programma a Roma contro la Lazio.