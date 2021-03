TORINO - Seduta mattutina di allenamento, al Filadelfia, per il Torino. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica in preparazione alla partita di domenica (calcio d’inizio ore 15) a Crotone.