Torino, Vagnati: "Rinnovo di Belotti? Ne stiamo parlando"

TORINO - "Contro l'Inter serve fare qualcosa di eccezionale. Bisogna cercare di metterci lo zaino in spalla, correre e dare tutto. Non ci siamo potuti allenare e abbiamo pagato ma non voglio recriminare, questo non deve essere un alibi. Dobbiamo riprenderci subito". Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così a Sky poco prima della gara e dei granata con l'Inter: "Periodo difficile? Un giocatore di serie A deve saper convivere con queste situazioni. Bisogna essere responsabili, lucidi ed equilibrati. Abbiamo dei professionisti e bisogna uscire da queste situazione. Rinnovo di Belotti? Adesso pensiamo solo al campo. C'è un rapporto schietto con lui e ne stiamo parlando".