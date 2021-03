Torino, Nicola: "Zaza? Quello che ci diciamo resta segreto"

TORINO - "Per come si è evoluta è stata una vittoria rocambolesca". Il tecnico del Torino , Davide Nicola , ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il successo in rimonta sul Sassuolo : "Nel primo tempo siamo stati polli. Ma non stavamo facendo male: abbiamo tolto il possesso palla al Sassuolo e abbiamo impegnato Consigli in più occasioni. Questa è una squadra che deve credere maggiormente nelle proprie qualità, anche rischiando. Se non lo fai, vincere le partite diventa difficile".

Zaza e Belotti

"Zaza e Verdi? Quello che ci diciamo coi giocatori resta privato nelle parole, ma in sostanza facciamo il punto a fine primo tempo e al termine della gara. Zaza per il Torino è un giocatore importante, sia quando fa 90 minuti sia quando subentra. Belotti? Sono contento per lui. Ha fatto una prova strepitosa perché tornare da 20 giorni di Covid non è facile. Oggi la gara è stata ben giocata, non ci siamo messi nelle condizioni solo di difendere ma abbiamo alternato più strategie dimostrando che è possibile ribaltare una partita che a mio avviso non avremmo meritato di perdere. Io non ho bisogno di motivare Zaza, lo fa già lui. Con me ha fatto 4 gol in 8 partite, so benissimo il valore che ha. Un attaccante non va valutato unicamente sulla base dei gol segnati. Crede nella salvezza e aiuta la squadra a prescindere dai gol fatti".