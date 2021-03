Toro, domenica con la Samp anche Singo e Baselli

TORINO - Per la sfida di domenica a Marassi contro la Samp, altra tappa fondamentale verso la salvezza, Nicola avrà a disposizione anche Singo e Baselli. Due recuperi importantissimi. L’esterno ivoriano ieri contro il Sassuolo è andato in panchina ma non è stato impiegato visto che è stato l’ultimo giocatore a risultare negativo al Covid. A Genova, però, sarà pronto, magari per partire dall’inizio. E ci sarà anche Baselli. La botta alla caviglia, che non gli ha permesso di essere presente ieri, è stata assorbita e da domani si allenerà regolarmente con la squadra. E così l’unico indisponibile resta Nkoulou, ancora positivo. Per lui ci vorrà ancora qualche giorno. Di sicuro tornerà a disposizione dopo la pausa azzurra che porterà all’attesissimo derby.