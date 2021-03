Torino subito in campo: testa alla Sampdoria

TORINO - Negli occhi c'è ancora la fantastica rimonta di ieri al Sassuolo (da 2-0 a 3-2), ma per il Torino non c'è tempo di crogiolarsi, tantomeno riposarsi. I granata sono subito scesi in campo al Filadelfia per cominciare a preparare la sfida in casa della Sampdoria di domenica (ore 15).