TORINO - Giornata di doppia seduta per il Torino al Filadelfia. Nella seduta mattutina il tecnico Davide Nicola ha diretto una seduta con esercizi basati sulla forza, in palestra, e successivamente ha svolto una seduta tecnica in campo. Al pomeriggio,il programma ha previsto esercitazioni a tema, un lavoro sul possesso palla ed infine una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Per domani è in agenda una nuova seduta di allenamento.