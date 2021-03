Torino, è un Belotti da derby

TORINO - Il riposo del guerriero passa anche dai muscoli che si sciolgono in una piscina di Sofia, capitale bulgara dove l’Italia ha giocato e vinto pure grazie a una rete di Andrea Belotti, preciso dal dischetto nel piazzare un pallone che Iliev, pur battezzando bene l’angolo, non ha potuto respingere. Un gol importante, per i destini azzurri lungo la strada che può condurre a Qatar 2022, nonché per il giocatore stesso e conseguentemente per il Torino.

Non segnava dal 6 febbraio, il Gallo, dalla partita folle e molto granata pareggiata a Bergamo nonostante l’iniziale triplo svantaggio. Poi è arrivato l’insipido 0-0 interno contro il Genoa, quindi il successo di Cagliari firmato da Bremer (difensore centrale con tratti da bomber: 4 i suoi gol in campionato, per un totale di 9 in 63 gare da quando è in granata).