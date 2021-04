Sanabria: "Punto pesante per il Torino, possiamo salvarci"

TORINO - E' soddisfatto Antonio Sanabria, autore di una splendida doppietta nel derby contro la Juve, pareggiato per 2-2: "E' un punto pesantissimo per la nostra situazione - dice l'attaccante paraguaiano del Torino a Dazn - peccato perché non siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Sono molto contento, è il mio primo derby, sono contento di poter aiutare la squadra; noi attaccanti abbiamo bisogno del gol. Salvezza possibile giocando così? Se diamo tutto dentro il campo credo che ce la possiamo fare. Cosa dico ai tifosi? Che ci mancano, sentiamo il loro appoggio da fuori e spero di rivederli presto".