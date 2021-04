Torino, Vagnati: "Belotti? Spero non sia l'ultimo derby"

TORINO - Solo il gol di Cristiano Ronaldo evita alla Juventus la sconfitta nel derby contro il Torino, trascinato dai gol di Sanabria. Alla fine è 2-2, grande prestazione dei granata e del solito Belotti, sempre predisposto al sacrificio per la squadra. Del "Gallo" prima dell'inizio della partita ha parlato il direttore dell'area tecnica, Davide Vagnati: "Ultimo derby per Belotti? Mi auguro di no, Andrea per noi è un uomo oltre che un calciatore veramente importante. Lui sa il nostro pensiero, adesso pensiamo a questa partita e cerchiamo di arrivare alla salvezza", ha detto a Dazn.