Torino, l'allenamento: out Lyanco e Singo, si scaldano Ujkani e Milinkovic-Savic

Ujkani in vantaggio su Milinkovic-Savic

In previsione dell'assenza di Sirigu, si scaldano i portieri di riserva Samir Ujkani e Vanja Milinkovic-Savic: il kosovaro sarebbe in vantaggio rispetto al serbo. Terapie per Lyanco, alle prese con una lombalgia, terapie e lavoro individuale per Singo, convalescente da un problema muscolare. Nkoulou, guarito da poco dopo un mese di stop per il Coronavirus, ha svolto un parte di allenamento personalizzata e un'altra con i compagno. Il Torino tornerà ad allenarsi domattina.