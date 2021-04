Nicola: "Torino, la vittoria della compattezza"

UDINE - "Cosa sia cambiato dal mio arrivo non lo so, ma intanto non è ancora finita". Lo ha dichiarato a Dazn Davide Nicola, allenatore del Torino, dopo la gara con l'Udinese: "Siamo in una posizione di classifica che non può soddisfarci: ci dà però soddisfazione il percorso che stiamo facendo: abbiamo ottenuto continuità di risultati e di prestazioni. De Paul? E' difficile fermare uno come lui. Infatti non lo abbiamo fatto appieno, ma con il lavoro di squadra lo abbiamo limitato. A giocatori come lui basta poco per trovare la giocata giusta. Sono soddisfato per il modo in cui i miei sono stati bravi tatticamente: sempre lucidi. I dati dicono che oltre ai nostri difensori centrali chi ha corso di più sono le tre punte, compreso Zaza quando è entrato. Questa è la vittoria della compattezza di tutti: sia di chi è entrato a dieci minuti dal termine, sia di chi è sceso in campo dall'inizio".