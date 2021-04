Torino, Nicola: "Arriviamo al Bologna più consapevoli"

TORINO - Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno del Torino, contro il Bologna, che arriva dopo la gran vittoria in rimonta con la Roma: "Sappiamo che il Bologna gioca bene ed ha qualità, ma anche noi arriviamo dalla prestazione importante con la Roma che ci ha dato consapevolezza. Ora dobbiamo tenere alta la concentrazione e lavorare sui miglioramenti, anche piccoli. Sin dal mio arrivo ho percepito grande ottimismo e fiducia. Volevamo coinvolgere tutto l'ambiente, da chi ci lavora ai tifosi, e ora dobbiamo portare a termine il nostro obiettivo". Non solo contro i giallorossi, il Torino ha beneficiato di tanti gol da chi è entrato dalla panchina: "Non facciamo distinzioni tra chi gioca e chi subentra, in una fortezza sono importanti tutti i mattoni. E noi ragioniamo così: ci sono 24 elementi, si fa fatica a suonare con un solo strumento ma tutti devono fare la loro parte. Ci sono titolari e chi può fare la differenza, ma non conta se dall'inizio o a gara in corso. Cosa migliorare? Ogni tanto ci manca un po' di equilibrio, ci stiamo lavorando. Ma l'entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà, la qualità più importante è la costanza".