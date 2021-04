Torino, le convocazioni di Nicola in vista del Bologna

TORINO - Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha diramato le convocazioni in vista del prossimo match di campionato, la gara con il Bologna in programma stasera alle ore 20.45. Il tecnico granata ha chiamato in tutto 24 giocatori, con l'unica indisponibilità di Salvatore Sirigu, ancora alle prese con il Covid. Questo l'elenco completo: Portieri: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza.