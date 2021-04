Torino, Sirigu è negativo: è guarito dal Coronavirus, pronto per il Napoli

TORINO - Sirigu è negativo! Splendida notizia per l’uomo, ovviamente, ma ottima notizia anche per il Torino. Tanto più adesso, con ancora negli occhi la papera del suo vice, Milinkovic-Savic , sul tiro di Barrow , mercoledì sera a Bologna : l’1 a 0 dei rossoblù gli è passato in mezzo alle gambe...

Venerdì le visite poi subito allenamento al Filadelfia

Superato dunque il contagio da Covid post focolaio in Nazionale (per sua fortuna il portiere sardo è risultato sostanzialmente asintomatico, in quasi 3 settimane di isolamento), domattina, venerdì, Sirigu si sottoporrà come da protocollo a nuove visite presso il Centro di Medicina Sportiva di Torino per ottenere il certificato di idoneità sportiva agonistica. Che, nelle attese, gli aprirà le porte del Filadelfia tra tarda mattinata e primo pomeriggio per la ripresa agli allenamenti, in vista poi del ritorno da titolare contro il Napoli. Ottima notizia a 360 gradi, sì: per Salvatore, ovviamente, ma anche per il Toro.