Torino, finalmente Sirigu: ha lavorato in gruppo

TORINO - Sessione d'allenamento pomeridiana per il Torino che, al Filadelfia, ha lavorato in vista della sfida casalinga al Napoli di lunedì prossimo (ore 18.30). Mister Davide Nicola ha diretto una seduta cominciata con un programma tecnico fatto di esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla, chiusa poi da una partita a ranghi misti con campo e minutaggio ridotti. Sul fronte dei singoli arrivano ottime notizie da Salvatore Sirigu. L'esperto portiere, dopo essere guarito dal Covid, ha svolto l'intero allenamento in gruppo con i compagni.