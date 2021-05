Torino, Nicola: "Rammarico per un pari comunque giusto"

VERONA - "È stata una gara tosta contro un Verona che ha un gioco consolidato. Una squadra che punta molto sui duelli individuali e che inevitabilmente ti fa fare fatica. Alla fine c'è rammarico per il risultato, che è comunque giusto". Davide Nicola ha analizzato così ai microfoni di Dazn l'1-1 del suo Torino in casa del Verona , con il gol Dimarco che ha risposto al vantaggio di Vojvoda (seconda rete consecutiva per l'esterno): "I ragazzi sono stati bravi e stanno dando tutto quello che hanno, vedo abnegazione e stanno cercando di crescere sotto tutti i punti di vista. Ora dobbiamo staccare un po' e pori prepararci per il prossimo impegno, questo è un punto che ha valore se rapportato all'avversario che abbiamo incontrato".

"Salvezza? Possiamo farcela, dobbiamo crederci"

Sulla corsa salvezza: "Noi crediamo di potercela fare, lavoriamo ogni giorno per questo, ma dovremo lottare fino alla fine con compattezza e credendoci sempre. Oggi sul loro gol abbiamo fatto una sequenza di errori, avevamo già sbagliato in precedenza perchè ci hanno messo in difficoltà. Potevamo raccogliere più punti ma è importante non mollare mai". Poi la chiosa di Nicola: "Sirigu? È sempre presente, con la personalità che ha sa cosa dobiamo fare per arrivare alla salvezza".