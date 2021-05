Torino, allenamento verso la Lazio: scatta il ritiro

TORINO - Dopo la rovinosa sconfitta in casa dello Spezia, e conseguente contestazione dei tifosi in serata, il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista della gara da dentro o fuori con la Lazio di mercoledì (Stadio Olimpico, ore 18.30). L'allenatore Davide Nicola ha fatto svolgere il lavoro in 2 gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri in Liguria e seduta tecnica per gli altri elementi a disposizione. Terapie per Gojak e Murru. Dopo la seduta odierna, tutto il gruppo è andato in ritiro: si tornerà in campo domani per una sessione tecnico-tattica.