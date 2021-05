Torino, sollievo Cairo: "Troppa sofferenza. Belotti e Nicola? Ci parlerò"

Stagione tormentata

Al triplice fischio finale un urlo liberatorio per Cairo e tutta la squadra: "È stata una stagione particolare in cui siamo partiti male, poi ci eravamo ripresi, finché il Covid ha fermato otto titolari e questo ha causato dei problemi - ha aggiunto il numero uno del Toro .- Con il Milan si voleva fare una grande prestazioni ed i giocatori erano sovraccarichi. Andati sotto di due reti ci siamo molto esposti al loro grande contropiede. Quella sera ho passato il mio tempo a rincuorare i giocatori e con lo Spezia le scorie di quel 7-0 c'erano ancora".

Testa già al futuro

Festeggiata la salvezza, il presidente dovrà però subito concentrarsi sul futuro per evitare di soffrire anche nella prossima stagione: "Due anni fa eravamo settimi davanti alla Lazio, però la squadra di adesso non è molto distante da quella. Ora dobbiamo lavorare bene per fare gli interventi che servono - è il proposito di Cairo - perché gli ultimi due campionati mi hanno fatto troppo soffrire. Nicola ed il suo staff hanno fatto una grande lavoro, purtroppo venivamo da un girone d'andata pessimo. Se lui e Belotti resteranno? "Parlerò con entrambi, voglio capire Belotti cosa vuole fare e anche con l'allenatore ci vedremo a breve".