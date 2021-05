Torino, la parola passa alla Curva

TORINO - C’era una volta il Toro che in casa vinceva sempre. Poi c’è stato il Toro che in casa vinceva quasi sempre o comunque spesso: quando non accadeva, le squadre avversarie lasciavano il Comunale soddisfatte se avevano strappato un punto o con la consapevolezza di aver compiuto un’impresa se addirittura erano riuscite a espugnarlo. Poi sono arrivati Tori meno forti, o se preferite più scarsi, a volte addirittura disastrosi, che però davanti ai propri tifosi sapevano consolidare gli obiettivi stagionali, o anche solo sfoderare prestazioni cariche d’orgoglio che in qualche modo compensavano gli insuccessi. Poi, e siamo a un oggi che dura da sedici anni, è arrivato il Toro di Cairo. Che in tre lustri, a fronte di 4 campionati in Serie B e 19 derby persi (molti dei quali in maniera umiliante) su 24 disputati, ostenta ancora come stellette al merito (?) due settimi posti e una notte di gloria (Bilbao, il tanto rievocato quanto ormai stucchevole San Mamés) in un sedicesimo di finale di Europa League. Ma a questo, purtroppo, ci si era fatti il callo da tempo. Ma quel doppio 0-7 in poco più di 15 mesi - a condire lo svilimento più totale per il concetto granata del giocare in casa - ha fatto male più di qualsiasi altra ferita calcistica o morale.