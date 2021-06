Torino, braccio di ferro Cairo-Belotti

TORINO - Era prevedibile. Adesso le squadre che puntano Belotti si presentano da Cairo e offrono poco più di una miseria rispetto al reale valore del giocatore. Che ha il contratto in scadenza nel 2022 e dal prossimo febbraio, regolamento alla mano, può scegliersi la squadra senza che il Toro incassi neppure un euro. Il problema granata è che non si doveva arrivare a questo punto, c’era tutto il tempo per trovare una soluzione a quello che rischia di diventare il tormentone dell’estate. Stavolta è il giocatore che comanda, inutile nascondersi davanti a una realtà che per Urbano Cairo è molto crudele. Ma se l’è voluta lui, no? Del resto la strada che ha deciso di intraprendere il giocatore è quella dell’attesa. Adesso è concentrato sulla fase finale dei campionati europei che cominceranno venerdì 11, quando gli azzurri esordiranno all’Olimpico di Roma contro la Turchia, l’unica possibilità che ha di mettersi in vetrina nel calcio dei campioni. Senza Coppe al Gallo non resta che la maglia azzurra che si è faticosamente conquistato nonostante il Toro abbia disputato due stagioni (le ultime) lottando per evitare la retrocessione. E questo la dice lunga sul valore del giocatore: se avesse giocato in un club più ambizioso dove sarebbe arrivato? E questo, a 27 anni, se lo domanda pure lui.