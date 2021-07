Bremer: "Champions? È un sogno, ma penso al Toro"

SANTA CRISTINA VALGARDENA (BOLZANO) - Il rinnovo fra Gleison Bremer e il Torino non è ancora stato messo nero su bianco, come ha confermato lo stesso brasiliano. "Nel mercato non si può mai sapere cosa può capitare, io sono ambizioso e in futuro vorrei giocare la Champions League - ha ammesso il centrale - ma la mia testa è soltanto al Toro". La parabola crescente del classe 1997 è costante, ora è arrivato un allenatore come Ivan Juric che valorizza i giovani: "Ci voleva un mister come lui, può fare molto bene ma dobbiamo lavorare: ci dà una grande carica". La difesa è rimasta a tre, adesso Bremer fa il centrale: "Io ho sempre giocato sul centro-sinistra, ma posso agire anche da centrale e sono a completa disposizione del tecnico".