Torino, Sanabria scatenato in allenamento: tripletta!

SANTA CRISTINA - Prosegue la preparazione del Torino di Ivan Juric a Santa Cristina, nella giornata odierna allenamento pomeridiano tra lavoro individuale e partitella. Assenti all'allenamento Lukic e Lyanco, Iago Falque si è allenato a parte svolgendo esercizi col pallone, mentre in palestra si sono allenati Warming e Ben Kone. Verso le 17 è andata in scena l'amichevole tra verdi e granata col successo netto dei primi per 4-0 con tripletta di Sanabria. Juric ha lavorato molto sulla comunicazione in campo tra i suoi e, soprattutto, insistito sui tempi della giocata prediligendo pochi passaggi e concreti in fase offensiva.