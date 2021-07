TORINO - Niente Bochum, ma c'è il Bressanone. Il Toro di Juric scende in campo oggi alle 17, nonostante il positivo al Covid nelle fila tedesche abbia fatto saltare l'amichevole di prestigio contro i neopromossi in Bundesliga. Avversario del pomeriggio sarà la formazione di Eccellenza, partita che permetterà al neotecnico granata di vedere l'evoluzione del gruppo e i passi in avanti nel mettere in pratica i suoi sistemi.