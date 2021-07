Toro, tutti aggrappati a Juric: i tifosi sperano solo in lui

Toro, l'allenatore fa del suo meglio ma manca qualità

E allora i tifosi accorsi quassù in Valle (circa 200, perlopiù famiglie) e quelli che sono rimasti a casa non possono far altro che aggrapparsi a Ivan Juric, il tecnico che Cairo ha voluto a tutti i costi come aveva, a suo tempo, voluto Mazzarri e Giampaolo. Contratto triennale e le solite promesse di fare un Toro più competitivo. L’allenatore sta facendo del suo meglio per dare un’anima al gruppo e pur senza alcuna amichevole d’una certa difficoltà fin qui disputata i giocatori si applicano e cercano di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Però continua a mancare la qualità. Non si vede quel paio di giocatori necessari per agevolare il lavoro di Juric e dare una fisionomia al 3-4-2-1. L’ex veronese parla spesso con Vagnati, visto che il ds è a Santa Cristina: segue gli allenamenti e in cuor suo spera che l’allenatore trovi in casa i trequartisti che mancano. Un po’ come fece Giampaolo in passato che si inventò Rincon regista e Lukic trequartista. Tutti sappiamo come andò a finire l’avventura del tecnico di Bellinzona.