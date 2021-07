Il Torino sfida il Crotone per Messias: la strategia granata

SANTA CATERINA - Junior Messias , 30 anni, fantasista del Crotone retrocesso, è sempre un obiettivo del Toro . Ma Vagnati , dopo aver alzato l’offerta a 8 milioni (lo ha fatto dopo aver ceduto Meitè al Benfica : grande operazione in uscita, questa, considerando che in precedenza i granata avevano incassato dal Milan un milione e mezzo per il prestito), non è disposto ad aspettare più di tanto. Adesso il Toro non farà più nessuna mossa, attende e intanto si guarda attorno. Non per niente ha bussato alla porta della Juventus per cominciare una trattativa per Pjaca , il croato che intriga Juric . E non perché sono connazionali.

Toro, Messias è l'obiettivo numero uno: Ramirez può tornare di moda

E a questo punto il Toro si è rimesso a parlare anche con il procuratore di Ramirez, svincolatosi dalla Samp, ma ancora senza squadra. Se l’uruguaiano abbasserà le sue pretese economiche il Toro ci tornerà su in maniera forte. E proprio per questo motivo, per capire le intenzioni del giocatore, Vagnati ha nuovamente contattato il suo entourage. Tutti messaggi indiretti al Crotone. Ma torniamo a Messias. Si tratta del giocatore ideale, quello che più si addice alle caratteristiche del gioco di Juric e proprio per questo motivo è stato contattato per primo. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra, ma può giocare anche come seconda punta o come ha fatto nell’ultima stagione a Crotone da trequartista e addirittura da mezzala. Dotato di ottima rapidità e di uno straordinario dribbling tipicamente brasiliano, Messias è incisivo sia nell’ultimo passaggio che nel tiro, in particolare con il piede destro. Tutto si sposa perfettamente con le esigenze di Juric e per questo motivo il Toro ha fatto un’offerta di spessore: otto milioni, che considerando la crisi attuale e il mercato di quest’ultimo periodo sono tanti soldi. Di pù i granata non offrono, si tratta anche di una presa di posizione da condividere. Oltretutto il giocatore, per bravo che sia, ha 30 anni. Vagnati, quindi, non ha più intenzione di trattare. Il Crotone ha in mano tutta la proposta: se Ursino accetterà, ll trasferimento verrà perfezionto in poche ore visto che il Toro ha già, e da tempo, il consenso del giocatore. Ma come vi abbiamo accennato prima Vagnati si sta muovendo in altre direzioni. Con la Juventus, infatti, c’è un discorso aperto per Pjaca che anche nel Genoa non ha fatto benissimo. Juric è convinto di “rivitalizzarlo” ma prima di tirare fuori i soldi il Toro vuole “provare” il giocatore. Quindi ha chiesto il prestito con diritto di riscatto. Al momento la risposta bianconera è no: ma ci sono i margini per risentirsi e trovare una soluzione che vada bene a tutte e due le parti.

