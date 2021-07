Torino, Pjaca va subito in ritiro. Tentativo per Erlic

E non vedeva l’ora anche Juric (che ieri sera ha accolto Pjaca in ritiro), dopo l’ultima esibizione contro gli arabi dell’ Al Fateh a Bressanone sotto gli occhi di Cairo . Considerando che per il croato, almeno per il momento, non sono stati fatti investimenti finanziari importanti, è doveroso aspettarsi altri colpi. Non è tramontata la pista che porta al brasiliano Messias del Crotone . Le porte della trattativa sono sempre aperte, anche se Vagnati ha fatto sapere a Ursino che non ha più intenzione di alzare l’offerta di otto milioni presentata dopo la cessione di Meité al Benfica .

Toro, tentativo per Erlic

[...] I granata - tra l’altro - stanno cercando anche di rafforzare la difesa. Ieri, per esempio, hanno tentato ieri di inserirsi con decisione nella trattativa tra Spezia e Sassuolo per il centrale difensivo della nazionale croata e della società ligure, Martin Erlic. Vagnati, nella mattinata, ha avuto un lungo colloquio con Riccardo Pecini, a capo dell’area tecnica dei liguri, per capire come sorpassare Carnevali e Rossi, che solo un giorno prima si erano visti a Milano con il dirigente ligure, ma senza affondare il colpo: forti di un accordo scritto, stipulato nel luglio 2019, che permette al Sassuolo di incassare il 50% sulla rivendita a terzi del difensore. I nodi della questione non sono però legati al valore di Erlic (stimato 7 milioni, 8 con i bonus legati alle presenze), ma ad altri aspetti temporali: Vagnati deve prima cedere un pezzo per pagare quella cifra, e soprattutto Pecini chiede che il giocatore rimanga comunque ancora una stagione in maglia bianca (nel caso in prestito), prima di partire.

