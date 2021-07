Lyanco tifa sempre più il Betis Siviglia

Lyanco, piace molto a Pellegrini e al Betis

Non è un mistero, infatti, che il difensore centrale brasiliano piaccia moltissimo al club di Siviglia. Anche perché Manuel Pellegrini è alla ricerca di due uomini per rinforzare il pacchetto arretrato: nella lista del tecnico di Santiago del Cile c'è anche, in seconda battuta, il laziale Luiz Felipe. Ma Lyanco è il primo nome: è un classe '97 che in Spagna può esaltarsi. Le caratteristiche fisiche e tecniche sono probabilmente più adatte al calcio iberico. Il destino dell'ex San Paolo, poi, non è certo cambiato con l'approdo di Juric: con Nicola era un'alternativa, col croato lo status non sembra passibile di variazioni migliorative. Pertanto Lyanco si guarda intorno, anche se il Toro non si muove da una valutazione ben precisa: ok il prestito con obbligo di riscatto, purché la cifra fissata sia di 10 milioni. A Siviglia, intanto, fremono per un possibile approdo del giocatore al Benito Villamarín: i messaggi sui social dedicati a Lyanco si moltiplicano con il passare delle ore. Lui guarda, ammicca e spera che la situazione si sblocchi in tempi brevi: difficile che possa accadere se il Betis non decide di alzare la posta.

