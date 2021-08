Marco Ferrante esclusivo: "Belotti? Al Toro è una leggenda"

Mister 125 gol con la maglia del Toro in tutte le competizioni. Sono tanti, tantissimi. Marco Ferrante non ne ha scordato neanche uno. Precede leggende come Valentino Mazzola e Ciccio Graziani , per intenderci. E anche un bomber contemporaneo: Andrea Belotti, fermo a quota 105. Proprio a proposito del fresco campione d'Europa con la nazionale di Roberto Mancini, Ferrante si sofferma a lungo. Individuandolo come il presente e il futuro del club granata.

L’anno scorso il Toro ripartì da Marco Giampaolo, suo ex allenatore ai tempi dell’Ascoli. Ora c’è Ivan Juric. Come inquadra questo nuovo corso? «Penso che sia cambiato il vento. Juric è un allenatore azzeccato per una piazza come Torino. Ha fame e ha il piglio da condottiero, conosce il calcio e al Verona ha fatto un eccellente lavoro. Parla poco e promette poco, per questo sono convinto che sia il profilo giusto».

Quanto pesano le parole di Juric sulla situazione di Belotti? La chiarezza del mister pagherà?

«Penso che le sue siano parole giuste, piene di significato. Belotti è un giocatore imprescindibile, ma nessuno deve convincerlo a restare. Deve partire dalla sua testa, io penso possa rimanere: può superare sia me che Pulici in termini di gol e glielo auguro di cuore, non gli manca nulla. Ma ovviamente ci sono sirene che lo possono portare altrove. Se vuole rimanere deve farlo con la testa giusta, perché lui è il leader del gruppo ed è diventato il simbolo della Torino granata. Juric ovviamente spera che il Gallo possa restare: iniziare la stagione con lui in attacco significa avere già una base forte».

Non sono state però tenerissime le considerazioni del tecnico croato sulle ultime due stagioni di Belotti.

«Il suo rendimento è ovviamente figlio della situazione di squadra, non ha mai navigato in acque tranquille. Un giocatore alla lunga si stufa lottare sempre per non retrocedere è difficile, per un attaccante. Le palle gol diminuiscono e il nervosismo aumenta. Ma Belotti non si discute, è sempre almeno da 6 in pagella. Ha grande spirito di sacrificio. Ora va cambiata la tendenza, perché la storia del Toro pesa e va onorata in ogni modo. Se il gruppo seguirà Juric i granata non dovranno avere paura di nessuno».

Tutti gli approfondimenti nell'edizione odierna di Tuttosport