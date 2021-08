Torino, auguri a Lukic: sui social il messaggio speciale

Per il Torino il 13 agosto è giorno da compleanno e sui social non mancano i post di auguri per Sasa Lukic, che oggi compie 25 anni. Sia su Twitter che su Instagram il club granata non ha tradito l'appuntamento e ha postato per il suo centrocampista, augurandogli tanti auguri. Lukic, classe 1996, è al Torino dal 2016, in mezzo un prestito al Levante nella stagione 2017-2018 per poi tornare di nuovo in maglia granata e affermarsi: finora il suo score recita 113 partite giocate e 6 gol segnati per il Toro.