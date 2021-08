Torino, Baselli dove sei? Juric e Cairo non lo vedono

TORINO - Ciò che vale per Baselli , vale anche per il Toro : il 2018-19 si era chiuso con il centrocampista in rampa di lancio, tanto che l’atmosfera attorno a lui iniziava a profumare d’azzurro; la squadra, al tempo nelle mani di Mazzarri , aveva terminato il campionato con il pass per i successivi preliminari di Europa League . Era, quello, un momento nel quale Baselli sarebbe finalmente potuto sbocciare confermando le doti da predestinato che gli erano state riconosciute, mentre per il Toro si sarebbero potute mettere le basi di future, radicate soddisfazioni. Non è successa né l’una, né l’altra cosa. La mezzala non ha saputo compiere il passo decisivo anche perché perseguitato dagli infortuni, i granata invece si sono impelagati in due annate concluse con due salvezze al limite del miracolistico. Basti dire che nel 19-20 e nella stagione seguente il bresciano ha messo assieme appena 31 gare, in Serie A . Un numero esiguo, se messo a confronto con il trend precedente.

Baselli, al di là dei sondaggi del Cagliari per ora non ha offerte concrete

[...] E la situazione non è migliorata con Juric, anzi da una certa considerazione iniziale e via via sceso, nelle gerarchie del tecnico croato. Dopo i 45’ alla prima uscita contro l’Obermais, Baselli si è fermato a una mezz’ora col Brixen. Contro l’Al-Fateh a Bressanone ha avuto una chance dal primo minuto - da trequartista in tandem con Linetty e alle spalle di Sanabria -, ma come peraltro un po’ tutta la squadra ha deluso. In Bretagna, a Rennes, lo ha fermato un infortunio, ma in Olanda ad Alkmaar la scelta di non farlo entrare è stata di natura tecnica. Se Juric non lo vede, non è che Cairo lo pressi troppo da vicino per il rinnovo di contratto. Il rapporto tra Toro e giocatore terminerà nel ‘22, allorquando in assenza di una cessione in questa sessione di mercato Baselli avrà disputato la settima stagione consecutiva, in granata. Il Cagliari sta sondando il terreno, ma senza troppa convinzione, e grandi proposte a un club che per la mediana resta sulle tracce di Amrabat non ne sono arrivate.

